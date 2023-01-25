Представители стройотрасли Самарской области обсудили итоги 2022 года и планы на будущее

Регион показал хорошие результаты в сфере строительства в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области прошло совещание с представителями строительной отрасли. Участники обсудили несколько вопросов: ввод нового жилья, предоставление квартир детям-сиротам и решение проблем обманутых дольщиков.

По словам главы Минстроя региона Николая Плаксина, в 2022 году было введено в эксплуатацию 1,881 млн кв. м жилья. План на 2023-й — 2,192 млн кв. м.

Первый заместитель главы Самары Максим Харитонов рассказал о комплексном развитии территорий. Уже определены 17 лотов общей площадью более 142,4 га. В рамках программы планируется снести 399 аварийных и ветхих домов, пишет «Сова». Взамен построят 2,35 млн кв. м жилья, школы на 8,6 тысяч мест и детсады на 4,3 тысяч мест.

По словам председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, регион продолжает выполнять планы по обеспечению жильем детей-сирот. В прошлом году квартиры получили 953 человека. В 2023-м власти намерены предоставить этой категории граждан еще около 600 жилых помещений.

Что касается проблемы обманутых дольщиков, то ее должны решить до конца 2023 года. К примеру, планируется достроить один из самых старых долгостроев — дом на пересечении улиц Садовой и Вилоновской.

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