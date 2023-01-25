Глава Самары Елена Лапушкина поздравила студентов с праздником 25 января

Сейчас многие обучающиеся вносят свой вклад в поддержку военнослужащих и их семей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 января, с Днем российского студенчества поздравила жителей глава Самары Елена Лапушкина. По ее словам, студенческие годы – один из лучших периодов жизни.

С самых первых курсов студенты могут участвовать в научных исследованиях и разработках, которые находят применение в различных отраслях экономики. Как отметила глава города, активность студенческого сообщества Самары находит применение в благоустройстве, предпринимательстве, культуре и молодежной политике, экологии.

Во время пандемии коронавируса студенты продемонстрировали значимость волонтерской деятельности и неравнодушия. Сейчас многие обучающиеся вносят свой вклад в поддержку военнослужащих и их семей.

— Дорогие студенты, своими успехами вы позволяете Самаре гордо звучать на всероссийском и международном уровнях. Благодарю вас за участие в жизни и развитии города. Ставьте перед собой самые смелые задачи, и пусть возникающие трудности благополучно решаются. Искренне желаю, чтобы полученные знания были всегда востребованы, а студенческие годы насыщены яркими событиями, — поздравила Елена Лапушкина.

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