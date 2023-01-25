Перебегавшая ж/д пути женщина погибла под колесами электропоезда в Самарской области

Следователи выясняют все причины и обстоятельства происшествия / Фото: Центральное МСУТ СК России

Правоохранители проводят проверку из-за смертельного инцидента на железной дороге в Самарской области. В минувшую пятницу, 20 января 2023 года, под колесами электропоезда погибла женщина.

- Все случилось на 1197 км 10 пк в Самарской области. По предварительным данным, электропоезд 6580 смертельно травмировал женщину, которая перебегала через железнодорожные пути, - сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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