В Самарской области многодетная мать для получения выплат придумала восьмого ребенка

В настоящий момент возбуждено уголовное дело за мошенничество. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 46-летнюю жительницу села Подстепновка Волжского района поймали на мошенничестве с соцвыплатами. Безработная женщина придумала восьмого ребенка и в течение трех лет незаконно получала пособия.

— Женщина предоставила ложные сведения о рождении восьмого ребенка. На основе поданных документов она получала выплаты с апреля 2019-го по июль 2022 года. Она причинила ущерб бюджету региона на 528 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат. Теперь многодетной матери грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

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