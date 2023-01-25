В Самаре проведут конкурс среди педагогов в сфере культуры 29 января 2023 года

В областной столице преподаватели примут участие в конкурсе

В Самаре проведут конкурс среди педагогов культурной сферы. Мероприятия запланировано на 29 января 2023 года в детской музыкальной школе Глинки.

По информации городской администрации, конкурс «Признание» является традиционным смотром творческих сил профессионального мастерства преподавателей. В состязании примут участие 144 педагога из 22 учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга и Смоленска.

В составе жюри будут известные самарские и областные педагоги и музыканты. Конкурс посвящен году педагога и наставника.

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