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НовостиОбщество25 января 2023 9:21

В самарском аэропорту Курумоч снизился пассажиропоток за границу и вырос в страны СНГ

В целом за год аэропорт снизил пассажиропоток на 3%
Ирина СИНЕГУБОВА
Всего в 2022 году аэропорт Курумоч обслужил 2,9 миллионов пассажиров.

Всего в 2022 году аэропорт Курумоч обслужил 2,9 миллионов пассажиров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе международного аэропорта Курумоч сообщили о снижении пассажиропотока за границу и увеличении в страны СНГ.

Так, на международном направлении поток пассажиров снизился на 23%: в 2022 году он составил 469 тысяч человек, а в 2021 число достигало 606 тысячи. На это повлияла отмена привычных туристических маршрутов в первом полугодии.

При этом на 35 % выросло число путешественников в страны СНГ, особенно в Армению, Казахстан, Таджикистан. По данным направлениям перелеты осуществили более 240 тысяч пассажиров.

Всего в 2022 году аэропорт Курумоч обслужил 2,9 миллионов пассажиров — это на 3% меньше, чем в 2021 году, тогда показатель был равен трем миллионам человек. Однако стало больше путешествий из Курумоча внутри России. В 2022 году летали 2 миллиона 438 тысяч пассажиров, что на 2% больше, чем в позапрошлом.

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