Александр Живайкин рассказал о реализации проекта «Выбирай свое» в Самарской области

Партпроект "Выбирай свое", направленный на поддержку предприятий, способствующих импортозамещению, запустили в 2022 года / Фото: Единая Россия

«Единая Россия» активизировала работу по импортозамещению. Для этого в 2022 году был запущен проект «Выбирай свое». В настоящее время партия прорабатывает новые инициативы для развития этой сферы. Среди предложений: упрощение процедур при госзакупках российской продукции, кадровая поддержка высокотехнологичных отраслей, импортозамещение в медицине.

В Самарской области проект «Выбирай свое» объединил общественные организации, которые работают в промышленном секторе и с представителями бизнес-сообщества. Среди них: Общественная палата, Торгово-промышленная палата, Союз машиностроителей, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России», «Деловая Россия» и др.

- Мы держим руку на пульсе, находимся в постоянном контакте с органами исполнительной власти, продвигаем лучшие практики импортозамещения и регулярно рассказываем о них, - поделился координатор партпроекта «Выбирай свое» в Самарской области, руководитель фракции «Единая Россия» в губдуме Александр Живайкин.

По словам депутата, по итогам 2022 года в центр импортозамещения обратились 72 компании по 3 743 товарным позициям. Наиболее успешные проекты в сфере импортозамещения — от компании «Светсервис», швейной фабрики «Профи Дресс», компании «АнтенМед», предприятия «Рулевые системы», «Пегаз-Агро» и др. Также в регионе оказывают поддержку научному сообществу и представителям ИТ-сферы, расширяют меры поддержки малого и среднего бизнеса.

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