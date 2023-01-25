Елена Лапушкина посетила ТОС «Зубчаниновка», где жители создали сообщество для помощи военнослужащим

Глава города поручила продумать возможность выделения помещения в других районах города. Фото: администрация Самары

Во вторник, 24 января, глава Самара Елена Лапушкина посетила территориальное общественное самоуправление «Зубчаниновка» в Кировском районе. Там жители отправляют военнослужащим вязаные вещи, нательное белье, продукты питания, витамины.

— Своими руками члены сообщества «Своих не бросаем!» делают печи, маскировочные сети, окопные свечи. Посылки отправляют также мобилизованным и проходящим лечение в госпиталях, — сообщили в администрации Самары.

Основной пункт сбора находится на улице Офицерской, куда привозят посылки жители и других районов Самары, городов и поселков региона. Глава города поручила продумать возможность выделения помещения в других районах города.

В сообществе созданы разные рабочие группы, каждая из них занимается определенном видом деятельности. Например, группа «Сухие супы» изготовила уже 50 кг супов. Весь необходимый материал закупаются на средства сообщества. Всего за период спецоперации организовали 26 передач гуманитарной помощи и отправили более 45 тонн груза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.