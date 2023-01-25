В Самарской области мужчина наврал в суде, чтобы спасти друга

Мужчина предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистневском районе Самарской области местный житель дал ложные показания, чтобы спасти своего друга. Гражданин выступал свидетелем.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемого обвиняли в незаконной охоте. Чтобы помочь другу, мужчина решил наврать судье и сообщил, что они были вместе и распивали спиртные напитки. Сотрудники ведомства смогли добраться до истины. Охотника привлекли к ответственности и назначили наказание.

В отношении свидетеля возбуждено уголовное дело за заведомо ложные показания. Прокуратура продолжает контролировать расследование дела.

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