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НовостиПроисшествия25 января 2023 9:59

В Самарской области мужчина наврал в суде, чтобы спасти друга

Теперь ему грозит уголовная ответственность
Алена ПРОВКИНА
Мужчина предстанет перед судом

Мужчина предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистневском районе Самарской области местный житель дал ложные показания, чтобы спасти своего друга. Гражданин выступал свидетелем.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемого обвиняли в незаконной охоте. Чтобы помочь другу, мужчина решил наврать судье и сообщил, что они были вместе и распивали спиртные напитки. Сотрудники ведомства смогли добраться до истины. Охотника привлекли к ответственности и назначили наказание.

В отношении свидетеля возбуждено уголовное дело за заведомо ложные показания. Прокуратура продолжает контролировать расследование дела.

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