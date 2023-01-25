В Самарской области в 2023 году приведут в порядок дорогу «Похвистнево – Сосновка» – «Урал»

Завершить капремонт планируется к октябрю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одну трассу Самарской области ждет обновление в рамках дорожного нацпроекта. Речь идет об автодороге «Похвистнево – Сосновка» – «Урал» в Исаклинском районе. Работы стартуют в 2023 году.

– Подрядчик выполнит уширение и усиление дорожной одежды, укрепит обочины щебнем. Также запланирован ремонт пересечений и примыканий, устройство очистных сооружений, обновление водопропускных труб и водоотводных лотков, – рассказали в правительстве Самарской области.

Все указанные работы будут выполнены на участке км 9+000 – км 24+320. Он начинается в районе поселка Лесной и тянется через село Большое Микушкино до деревни Малое Микушкино. Отмечается, что в рамках проекта в этих трех населенных пунктах будут построены линии наружного освещения. Кроме того, подрядчик приведет в порядок мост через реку Кочевная.

Завершить капремонт планируется к 1 октября 2023 года.

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