Самарские студенты стали чаще пользоваться интернетом

Студентты в 3 раза больше используют трафика,чем пенсионеры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодые самарцы за год увеличили объемы использованных данных в Сети на 40%. Сейчас они в среднем прокачивают на смартфоне 30 ГБ в месяц. Для сравнения на поколение на 10-15 лет старше приходится 18 ГБ, а на пенсионеров — 10 ГБ. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

Клиентам оператора студенческого возраста суммарно необходимо в месяц более 960 ТБ — вес 4,5 тысяч фильмов в разрешении для городских кинотеатров. Большую часть используют юноши — их доля составляет 58%.

При этом первокурсники и студенты среднего звена на 10% активнее в интернете, чем выпускники. По количеству телефонных звонков ситуация иная — здесь впереди старшие. Самые продолжительные разговоры ведут молодые люди из Сызрани и Отрадного, в среднем жители этих городов в возрасте от 18 до 25 лет ежемесячно проговаривают почти 400 минут.

При такой погруженности в виртуальную жизнь юные самарцы выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. В тройку их любимых брендов входят Apple, Xiaomi и Samsung, а наиболее популярными моделями по итогам года стали Apple iPhone 11, Apple iPhone XR и Apple iPhone 12.

«Жизнь студента неразрывно связана с интернетом — подготовка к парам, экзаменам, общение с друзьями, отдых и решение бытовых вопросов. Чтобы растущий трафик не сказывался на скорости загрузки данных, только за последние полгода мы провели работы по увеличению емкости сети вблизи учебных заведений Самары, Новокуйбышевска, Отрадного и Чапаевска», — сообщает директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

В результате строительства и модернизации базовых станций скорость LTE стала быстрее в университетах и колледжах Самары: Самарском национальном исследовательский университет им. С.П. Королева, Самарском государственном экономическом университете, Самарском государственном медицинском университете, Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Самарском государственном социально-педагогическом университете, Самарском государственном университете путей сообщения, Институте управленческих технологий и аграрного рынка, Институте культуры, Самарском государственном техническом университете, Колледже связи ПГУТИ, Самарском авиационном техникуме, Финансово-экономическом колледже, Торгово-экономическом колледже и других. Также в зону улучшений попали — филиал Самарского политехнического колледжа в Новокуйбышевске, Отрадненский нефтяной техникум, Чапаевский губернский колледж и Чапаевский химико-технологический техникум.