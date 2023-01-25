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НовостиОбщество25 января 2023 10:38

Самарцам рассказали, что своевременно выявленное онкозаболевание излечимо в 90% случаев

Специалист отметил необходимость походов к врачу
Алена ПРОВКИНА
Самарцам необходимо проверить свое здоровье

Самарцам необходимо проверить свое здоровье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области гражданам рассказали о важности проведения скрининговых исследований. Они помогают своевременно выявить онкологические заболевания.

По информации министерства здравоохранения региона, выявленное онкозаболевание на ранних стадиях излечимо в 90% случаев. Отмечают, что болезнь очень «помолодела», поэтому жителям стоит проверить здоровье у врача с наступлением совершеннолетия. В рамках реализации нацпроектов в регионе создают центры амбулаторной онкологической помощи.

Благодаря обновленному оборудованию, выявлять заболевание стало гораздо быстрее, что помогает сохранить жизнь пациента. Записаться на диспансеризацию можно удаленно.

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