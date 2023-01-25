Жители Самары поддержали запрет на коллекторскую деятельность

Законопроект о запрете коллекторских агентств разработали депутаты Госдумы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В январе 2023 года депутаты Госдумы предложили запретить коллекторскую деятельность. Соответствующий законопроект разработали парламентарии фракции ЛДПР. Идея нашла поддержку у жителей Самары. Об этом они сообщили в ходе опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

– Законопроект о полном запрете коллекторской деятельности одобряют почти 8 из 10 опрошенных горожан. У 43% самарцев коллекторы вызывают неприязнь, у 36% – раздражение, – рассказали в пресс-службе SuperJob.

Отмечается, что многие жители областной столицы (16%) не доверяют специалистам по взысканию долгов. 22% горожан относятся к ним с безразличием.

В целом по стране законопроект поддержали 78% россиян. А 2% опрошенных считают, что такая деятельность имеет место быть – по их мнению, коллекторские услуги очень востребованы.

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