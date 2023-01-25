Патологические изменения после COVID-19 выявили у 50 тысяч жителей Самарской области

Самарцев, переболевших коронавирусом, призывают проходить углубленную диспансеризацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области почти у 50 тысяч человек, которые переболели коронавирусом, выявили патологические изменения. Обнаружить проблемы, появившиеся после болезни, помогла углубленная диспансеризация. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

— Риск развития осложнений после КВИ наиболее велик среди лиц, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Чаще всего у пациентов проявляются следующие симптомы: одышка, кашель, боль в груди, тахикардия. Одно из наиболее опасных осложнений — тромбозы, — рассказал главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Самарской области и ПФО Юрий Мальцин.

За 2022 год углубленную диспансеризацию прошли более 180 тысяч жителей губернии, которые переболели COVID-19. Тем, у кого выявили патологии, назначили необходимое лечение и медицинскую реабилитацию. Врачи советуют проходить углубленную диспансеризацию через два месяца после перенесенного заболевания и выздоровления.

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