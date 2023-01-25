В Самарской области еще шесть библиотек преобразят в модельные

В таких обновленных библиотеках есть современная инфраструктура и специальное оборудование. Фото: минкульт региона

Во вторник, 24 января, в областной научной библиотеке состоялась презентация дизайн-проектов преобразования шести библиотек Новокуйбышевска, Сызрани, Тольятти, Отрадного и Нефтегорска.

— В таких обновленных библиотеках есть современная инфраструктура и специальное оборудование. В них не просто получают книги, а реализовывают идеи. В регионе уже успешно работают 26 модельных библиотек, — рассказали в минкульте Самарской области.

Центральная детская библиотека в Новокуйбышевске получит название «Новокубик: книжный трансформер». Внутреннее пространство там будет легко преобразовываться в читальный зал, площадку для игр, место встречи или же клуб по интересам. А выход во внутренний дворик позволит проводить мероприятия на свежем воздухе.

В Сызрани библиотеку преобразуют в центр семейного чтения. В одной из комнат будет сценическая площадка с хорошим акустическим оборудованием. А на «Территории детства» юные читатели смогут даже поиграть.

Модернизируют и половину площади в центральной тольяттинской библиотеке имени Татищева, которая станет центром краеведения с гостиной, зоной для презентации книг и площадкой для обучения песчаной анимации. По модельному стандарту переоснастят две библиотеки в Отрадном и одну в селе Утевка Нефтегорского района. Правда их концепции должны еще доработать.

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