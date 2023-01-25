В Самарской области планируют ввести в эксплуатацию шесть новых школ в 2023 году

В результате ввода школ регион получит около шести тысяч новых учебных мест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области планируют ввести в эксплуатацию шесть новых школ. Ввод намечен на текущий год. Об этом стало известно на совещании, которое провел председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

Новые школы откроются как в городах, так и в селах. Две из них построят в Тольятти – они разместятся в 20-м и 18-м кварталах Автозаводского района. Самара также обзаведется двумя новыми образовательными учреждениями. Школы появятся в ЖК «Волгарь» и в Крутых Ключах. Помимо этого, к вводу в эксплуатацию готовятся учреждения в селах Лопатино и Тимофеевка.

Благодаря строительству указанных объектов в Самарской области появится около шести тысяч новых учебных мест.

Власти отмечают, что число мест в детских садах также возрастет. Решить вопрос очередности удастся за счет строительства новых детсадов и благодаря возвращению в систему старых объектов дошкольного образования. Регион также планирует предоставить субсидию на создание мест в частных детсадах.

– Сейчас очередь в детские сады сохраняется только в крупных жилых районах Самары. Указанные мероприятия позволят закрыть потребности жителей региона в этой услуге практически на 100%, – подчеркнули в областном правительстве.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрием Азаровым принял решение о поддержке выпускников, поступающих в региональные вузы и средние специальные учебные заведения: им предоставляется единовременная денежная выплата в 10 тысяч рублей.

– Высокий уровень образования, который гарантируют школы Самарской области, позволяет многим выпускникам поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Но для нас важно, чтобы талантливые, трудолюбивые молодые люди оставались в регионе. Считаю, что в минувшем году мы достигли определенного результата в решении этой задачи, – отметил Виктор Кудряшов.

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