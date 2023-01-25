В Самарской области девушку-сироту с ребенком хотели выселить из квартиры

Сейчас в ситуации разбирается следственный комитет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мать несовершеннолетнего сына едва не осталась без квартиры. Изначально ей предоставили жилье взамен аварийного, а после решили выселить и оттуда. Подробности сообщили в СК России.

По информации следственного комитета, девушка, о которой идет речь, относится к категории детей-сирот. В 2015 году ее дом признали аварийным, жильцов начали расселять. СОФЖИ за счет средств бюджета приобрел для девушки квартиру. Туда она переехала со своим несовершеннолетним сыном. А после начались проблемы.

– Договор социального найма с жительницей региона так и не заключили. Из-за этого процедура передачи жилого помещения на законных основаниях не была завершена, а семья не смогла оформить прописку по месту жительства. Женщина также сообщила, что органы местного самоуправления обратились в суд с иском о выселении ее и сына из предоставленной квартиры, – рассказали в СК РФ.

Сейчас в ситуацию вмешался следственный комитет Самарской области. По данному факту проводится проверка. Ее результат находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

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