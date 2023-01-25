Актриса из Самары снялась в третьем сезоне сериала «Патриот» на телеканале ТНТ

Юлия Силаева выступает также в спектаклях Московского театра имени Маяковского. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Уроженка Самары Юлия Силаева (Фохт) снялась в новом сезоне комедийного сериала «Патриот», в котором она продолжает исполнять роль политрука. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Сериал рассказывает о спецназовце, который по-настоящему любит свою Родину и прививает это чувство окружающим. Главный герой быстро полюбился зрителям – первые два сезона «Патриота» становились лидерами вечерних просмотров. Премьера нового сезона сериала состоится 13 февраля в 20:00 на телеканале ТНТ.

Актриса из Самары снялась уже в свыше пятидесяти фильмах и сериалах. Она играла во втором сезоне сериала «Патриот», кинофильмах «Значит любит», «Собор» и других. Юлия Силаева выступает также в спектаклях Московского театра имени Маяковского.

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