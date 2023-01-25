Самарский облсуд снизил срок адвокату за аферу на 1,3 млн рублей

Адвоката осудили за обман жительницы Самары, которая хотела освободить сына из-под стражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд изменил наказание адвокату-мошеннику Олегу Курбанову. Он проведет в колонии на 1,5 года меньше изначально назначенного срока. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным ведомства, в мае 2020 года юрист получил от жительницы Самары 1,3 млн рублей. Эти деньги он обещал передать в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов — чтобы они освободили сына женщины из-под стражи и смягчили квалификацию преступления. Адвокат обманул самарчанку, он не собирался выполнять ее просьбу. В дальнейшем в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В августе 2022 года Октябрьский районный суд Самары вынес Олегу Курбанову приговор — назначил 6 лет колонии общего режима. Решение было обжаловано в облсуде. Служители Фемиды смягчили наказание адвокату. Снизили срок до 4,5 лет.

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