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НовостиОбщество25 января 2023 12:00

В Самаре пройдет конкурс юных журналистов «Юнкор»

Сбор заявок стартовал 19 января 2023 года
Алена ПРОВКИНА
В областной столице проведут конкурс для молодых журналистов

В областной столице проведут конкурс для молодых журналистов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стартовал сбор заявок на конкурс юных журналистов «Юнкор». Мероприятие проведут при поддержке правительства региона.

По информации городской администрации, в областной столице ищут и популяризируют социально-активное поведение. Специалисты планируют создавать позитивные информационные поводы. Прием заявок на конкурс проведут с 19 января по 30 марта 2023 года. Количество заявок от одного участника – не более одной в каждой из 15 номинаций.

Все подробности указаны на официальном сайте мэрии. Всех участников наградят дипломами.

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