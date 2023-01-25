В Самаре пройдет конкурс юных журналистов «Юнкор»

В областной столице проведут конкурс для молодых журналистов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стартовал сбор заявок на конкурс юных журналистов «Юнкор». Мероприятие проведут при поддержке правительства региона.

По информации городской администрации, в областной столице ищут и популяризируют социально-активное поведение. Специалисты планируют создавать позитивные информационные поводы. Прием заявок на конкурс проведут с 19 января по 30 марта 2023 года. Количество заявок от одного участника – не более одной в каждой из 15 номинаций.

Все подробности указаны на официальном сайте мэрии. Всех участников наградят дипломами.

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