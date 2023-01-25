Более 600 студентов Самарской области получили премии и стипендии за достижения в науке

Студенты, аспиранты и молодые ученые ежегодно становятся получателями премий, стипендий, денежных выплат / Фото: СамГМУ

В Самарской области более 600 студентов ежегодно становятся получателями премий, стипендий и денежных выплат. Для них в регионе действует ряд мер поддержки. Об этом сообщили в областном правительстве.

Так, свыше 200 человек получают стипендии губернатора Самарской области, еще 100 – стипендии имени П.В.Алабина. Студенты вузов, ведущих аэрокосмические изыскания, награждаются премиями имени Д.И.Козлова. А молодые ученые Самарского университета получают стипендии имени Кузнецова.

Еще одна возможность продемонстрировать свои знания и умения – областной конкурс «Молодой ученый». В его рамках юные таланты претендуют на денежные вознаграждения. В прошлом году их сумма была увеличена. Теперь студенты получают 50 тысяч рублей, аспиранты и соискатели – 100 тысяч рублей, кандидаты – 150 тысяч рублей. Все эти меры позволяют повысить интерес молодежи к науке.

- Наши студенты настойчиво овладевают знаниями, чтобы скоро влиться в коллективы предприятий авиационно-космического, автомобилестроительного и нефтехимического кластеров, стать врачами или педагогами. Рассчитываю, что, получив достойное образование, вы будете применять свои знания и навыки на пользу нашего родного края, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем обращении по случаю Дня российского студенчества.

Помимо мер поддержки, студенты могут реализовать свои возможности в НОЦ «Инженерия будущего», который был создан по поручению губернатора. А в скором времени еще одной точкой притяжения молодежи станет межвузовский кампус. Проект получил федеральное софинансирование, его реализация начнется в скором времени.

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