Самарский аэропорт «Курумоч» на 3% снизил пассажиропоток в 2022 году

В минувшем году услугами аэропорта воспользовались 2,9 млн человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в самарском «Курумоче» на 3% снизился поток пассажиров. Аэропорт обслужил 2,9 млн. человек, в то время как в 2021 году число клиентов составило 3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Снижение было отмечено и на международном направлении. Количество пассажиров уменьшилось на 23% и составило 469 тысяч человек. При этом число людей, желающих отправиться в страны СНГ, напротив, возросло. Этим направлением воспользовались более 240 тысяч пассажиров. Чаще всего они летали в Армению, Таджикистан и Казахстан.

Наиболее популярными в минувшем году стали рейсы внутри России. Услугами аэропорта воспользовались 2 млн. 438 тыс. пассажиров. Из «Курумоча» они чаще всего отправлялись в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.

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