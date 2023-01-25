Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 12:36

Самарский аэропорт «Курумоч» на 3% снизил пассажиропоток в 2022 году

При этом количество пассажиров, желающих отправиться в страны СНГ, возросло
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В минувшем году услугами аэропорта воспользовались 2,9 млн человек

В минувшем году услугами аэропорта воспользовались 2,9 млн человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в самарском «Курумоче» на 3% снизился поток пассажиров. Аэропорт обслужил 2,9 млн. человек, в то время как в 2021 году число клиентов составило 3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Снижение было отмечено и на международном направлении. Количество пассажиров уменьшилось на 23% и составило 469 тысяч человек. При этом число людей, желающих отправиться в страны СНГ, напротив, возросло. Этим направлением воспользовались более 240 тысяч пассажиров. Чаще всего они летали в Армению, Таджикистан и Казахстан.

Наиболее популярными в минувшем году стали рейсы внутри России. Услугами аэропорта воспользовались 2 млн. 438 тыс. пассажиров. Из «Курумоча» они чаще всего отправлялись в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.