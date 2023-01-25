Главврачи сменились в двух медучреждениях Самарской области в январе 2023 года

Новые назначения получили Андрей Игуменов и Владимир Ермолаев / Фото: t.me/s/renc_nikolay

В двух медучреждениях Самарской области произошли кадровые перестановки. В больнице № 1 и поликлинике № 2 в Тольятти назначили новых главных врачей. Первую возглавил Андрей Игуменов, а вторую — Владимир Ермолаев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Автограда Николай Ренц.

— Знаю этих людей как квалифицированных и опытных специалистов, которые долгие годы трудятся в системе здравоохранения. Не сомневаюсь, что Андрей Васильевич и Владимир Владимирович будут успешно руководить вверенными им учреждениями и поддерживать в них порядок, — отметил глава Тольятти.

Андрей Игуменов окончил Куйбышевский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Она работает в системе здравоохранения более 33 лет. Свыше 15 лет из них занимает руководящие должности. Владимир Ермолаев — выпускник СамГМУ. Его специальность — тоже «Лечебное дело». Стаж работы превышает 22 года, более семи из них — на руководящих должностях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал