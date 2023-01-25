Особняк Субботина-Шихобалова в Самаре хотят восстановить с помощью инвестора

Трехэтажное здание было построено во второй половине XIX века / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре планируют отреставрировать особняк Субботина-Шихобалова на улице Алексея Толстого, 3. Здание, построенное в конце XIX века, хотят обновить с привлечением инвесторов.

— По объекту культурного наследия «Особняк Субботина-Шихобалова» 1878-1879 гг. планируется заключить концессионное соглашение в 2023 году, — говорится в распоряжении правительства Самарской области.

Трехэтажное здание в стиле неоренессанс площадью 2 696,3 кв. м собираются реконструировать. Как его хотят использовать после обновления, пока неизвестно.

Напомним, в 1870-х годах особняк принадлежал купеческой семье Субботиных, в 1894-1895 годах — А.Н. Шихобалову. В 1917 году владелицей здания стала купчиха Е.Н. Курлина. В советское время в доме размещался Дворец инвалидов. После войны он принадлежал военному ведомству. Его использовали в качестве гостиницы. В дальнейшем здание было административным корпусом завода имени Масленникова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал