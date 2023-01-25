Самарская предпринимательница закупит оборудование для столовой русской кухни на средства гранта

Светлана Романова владеет столовой, которая пользуется широкой популярностью в Кинеле. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Вкусные блюда, теплое обслуживание и добрая атмосфера. Так характеризуют посетители «Пельменную №1», которая находится на обводной трассе в Кинеле. Владелица столовой – социальный предприниматель Светлана Романова. Заведение получило широкую популярность во всей округе. Постоянные гости уже знают – в этой столовой можно вкусно и сытно пообедать настоящими русскими блюдами. На благо посетителей трудятся женщины, основная часть которых – мамы, в одиночку воспитывающие детей, многодетные мамы, сотрудники предпенсионного возраста.

– К нам ходит все больше людей и каждый из них понимает, что мы готовим как у себя дома, с душой – в этом и есть секрет успеха. Коллектив у нас дружный, график работы удобный, успеваем уделять время своим семьям, – рассказала заведующая производством социального предприятия и мама троих детей Татьяна Давыдова.

Недавно Светлана Романова решила развить свой бизнес. Для этого она подала заявку на участие в конкурсе грантов для представителей социального бизнеса. Владелица пельменной представила проект с интересным названием – «Вкус из детства» – и одержала победу.

– На защиту я приехала с выпечкой и готовыми пельменями. Хотела, чтобы члены комиссии оценили и рассказали, вызывают ли наши блюда воспоминания о детстве, – с улыбкой отметила Светлана Романова.

На средства гранта победительница закупит новую технику для столовой. В числе закупок – тестомесильная и тестораскаточная машины, кофемашина, а также пароконвектомат, который позволит расширить меню заведения.

– Мы высоко ценим работу социальных предпринимателей и всесторонне поддерживаем их проекты. Благодаря этому число предпринимателей, получивших статус социального предприятия, значительно растет. Я приглашаю представителей социального бизнеса участвовать в конкурсе, чтобы пройти качественное обучение и получить средства на развитие своих проектов, – поделился министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Прием заявок на конкурс стартует в ближайшее время.

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