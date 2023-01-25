Самарец пытался выстрелом из арбалета порадовать «постояльцев» колонии наркотиками

"Робин Гуд" пытался перебросить в ИК-6 два свертка с марихуаной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре вынес приговор наркодилеру-Робин Гуду. Мужчина пытался снабдить «постояльцев» одной из колоний запрещенными веществами с помощью арбалета. Об этом сообщает прокуратура Красноглинского района.

На «дело» самарец пошел в одну из майских ночей 2022 года. Заранее принял на грудь для храбрости. Где-то раздобыл арбалет и стрелы. К одной из них с помощью липкой ленты примотал два свертка с марихуаной массой почти 45 граммов. Доставить «посылку» он должен был в ИК-6.

Выполнить заказ и скрыться незаметно под покровом ночи мужчине не удалось. Его оперативно задержали сотрудники колонии и опера отдела полиции по Красноглинскому району Самары. В отношении «Робин Гуда» возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в значительном размере».

Недавно самарец предстал перед судом. Его признали виновным и назначили 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

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