Песни Высоцкого под духовой оркестр в Самаре собрали небывалый аншлаг

Мероприятие прошло в галерее «Новое пространство» Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

25 января 2023 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. В честь дня рождения известного поэта, автора-исполнителя, актера театра и кино по всей стране прошли мероприятия. К этому событию присоединилась и Самара. В галерее «Новое пространство» состоялся творческий вечер в честь юбилея любимого многими советского артиста.

Мероприятие началось с выступления самарского «голоса Высоцкого» – музыканта Сергея Лысенко. Ему аккомпанировал Самарский муниципальный концертный духовой оркестр под руководством Марка Когана. Зрители признаются, что выступление получилось незабываемым.

– Это невероятная идея – объединить завораживающие песни Высоцкого и духовой оркестр. У меня мурашки бежали по коже на протяжении всего выступления. Очень хочется попросить самарские власти вновь организовать концерт в юбилейный год. Но на этот раз – в большом зале, чтобы все поместились, – поделились с «КП-Самара» участники вечера.

К слову, поместиться в зале действительно было трудно. Зрители устроили настоящий аншлаг. Многим пришлось наблюдать за выступлением стоя – им попросту не хватило стульев.

Тем не менее, вечер остался в памяти самарцев, как яркое событие, на протяжении которого звучали стихи, а сами участники обменивались теплыми словами о любимом артисте.

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