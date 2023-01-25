В Самаре отправили под суд восьмерых членов банды «обнальщиков»

Участники ОПГ обналичивали деньги и переводили средства за рубеж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить банду «обнальщиков». На скамье подсудимых окажутся восемь человек. Все обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, легализации преступных доходов и выводе денежных средств за рубеж. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Следствие установило, что организаторами преступной группы выступили жители Самары 38 и 35 лет. Они собрали группу «единомышленников», в результате чего численность банды выросла до 10 участников.

С 2015 по 2019 год группа работала на территории Самарской и Московской областей. Ее участники обналичили крупные суммы денег, заработав свыше 500 миллионов рублей. Кроме этого, они легализовали более 19 миллионов рублей и с помощью фальшивых документов вывели за рубеж более 76 миллионов рублей.

Оперативники задержали восьмерых «обнальщиков» на территории региона, организаторы группы были задержаны в Москве. Во время расследования было проведено 72 обыска, допрошено более тысячи свидетелей. Изъятая документация прошла 120 бухгалтерских и более 10 криминалистических экспертиз.

В отношении членов банды возбудили уголовные дела, их имущество на сумму 120 миллионов рублей было арестовано. В ближайшее время все окажутся на скамье подсудимых. Дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Еще два фигуранта заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Их дела выделили в отдельное производство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.