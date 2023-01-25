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НовостиЗдоровье25 января 2023 15:47

Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 25 января 2023 года

В регионе обнаружили 195 новых случаев
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Лидером по числу заболевших стал Тольятти.

Лидером по числу заболевших стал Тольятти.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и районах Самарской области выявили новые случаи коронавируса. Информацию в среду, 25 января 2023 года, предоставили в областном правительстве.

Всего за сутки коронавирусом заболели 195 человек. Основное число – жители Тольятти. В Автограде болезнь подхватили 63 человека. В Самаре COVID-19 обнаружили у 59 жителей, в Жигулевске – у 10.

В других городах и муниципалитетах статистика значительно ниже. Так, в Сызрани и Кинеле зафиксировали по 9 случаев заболевания, в Чапаевске – 7, в Богатовском районе – 4.

По трое человек заболели в Камышлинском, Кинельском и Борском районах, а также в Новокуйбышевске. В Похвистневском, Большечерниговском, Челно-Вершинском, Сергиевском районах и Похвистневе коронавирус подхватили по двое жителей.

Еще по одному случаю заболевания было выявлено в Ставропольском, Хворостянском, Нефтегорском, Красноярском, Приволжском, Большеглушицком, Исаклинском, Сызранском, Шигонском, Елховском районах, а также в Октябрьске и Отрадном.

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