В Тольятти бизнесмена задержали за попытку подкупа судебного пристава

В отношении жителя Автограда возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из тольяттинских бизнесменов оказался в центре разбирательств. Мужчина пытался дать взятку судебному приставу, но попал под уголовное дело. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Эта история произошла в ноябре 2022 года. По версии следствия, житель Автограда передал судебному приставу 25 тысяч рублей. За эти деньги он просил не сносить кафе на бульваре Курчатова. Объект был признан самовольной постройкой, но владелец не спешил его демонтировать.

Однако попытка подкупа не увенчалась успехом. По информации регионального СУ СК, пристав работала в рамках оперативного эксперимента и получила деньги на банковскую карту. А после мужчина попал под внимание следователей.

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Расследование продолжается.

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