В Самаре жителей восхитил ярко-алый закат 25 января 2023 года

Необычные пейзажи вызвали восторг у самарцев. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В среду, 25 января 2023 года, жители областной столицы наблюдали невероятно красивый закат. Ближе к пяти часам вечера небо окрасилось в необычные цвета. Красочными фотографиями горожане поделились с «КП-Самара».

На снимках видно, что небо приобрело сразу несколько оттенков. Его украсили перистые облака алого и синего цвета. А горизонт окрасился в оранжевые тона.

Напомним, синоптики обещают жителям Самары теплую погоду без осадков. В четверг, 26 января 2023 года, температура воздуха составит всего -4, -9 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Зато в ночь стоит ждать похолодания: температура упадет до -16, а местами до -23 градусов.

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