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НовостиОбщество25 января 2023 16:45

Во втором полугодии 2022 года в Поволжье количество подписок молодежного СберПрайм выросло более чем в два раза

Для молодежи действуют особые условия
Елена ЧЕЧЕНИНА
Продукт содердит сервисы, востребованные у молодежи. Фото: https://ru.freepik.com/author/lookstudio.

Продукт содердит сервисы, востребованные у молодежи. Фото: https://ru.freepik.com/author/lookstudio.

В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях продолжают набирать популярность подписки семейства СберПрайм. Во втором полугодии 2022 года их количество выросло на 25%. При этом особую востребованность набирает подписка для молодежи. С января по декабрь количество данных подписок увеличилось почти в 2 раза.

- Это один из флагманских продуктов банка. Подписки содержат удобные сервисы, которые дают возможность повысить комфорт пользователей. В семейство входит несколько вариантов подписок, что позволяет каждому выбрать наиболее подходящую. Для молодых людей от 14 до 21 года мы предлагаем специальные условия по подписке, которая включает в себя наиболее популярные сервисы от банка и партнеров, - сообщил, председатель Поволжского банка Александр Анащенко.