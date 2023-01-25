В Самаре активисты Народного фронта следят за качеством уборки городских дорог

На днях активисты посетили улицу Каховскую. Фото: администрация Самары

Активисты Народного фронта Самарской области контролируют уборку дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта. На днях они посетили улицу Каховскую. Ее привели в порядок на участке от дома №29Б по Теннисной до дома №143 по Ставропольской. С 1 января к содержанию улицы приступил новый подрядчик. Его работу оценил сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.

– Мы стараемся отслеживать наличие техники, эффективность расчистки и обработки. Находимся на связи с жителями, сообщаем им всю информацию, – отметил Павел Покровский.

В работе на участках Кировского района ежедневно задействовано более 70 единиц техники. В основном – самосвалы для вывоза снега. С улицы Каховской снежные завалы отправляются на площадку временного складирования в районе БТЭЦ. Кроме того, расчисткой занимается 41 человек.

– Еще в декабре, до начала действия контракта на содержание улично-дорожной сети в Кировском районе, мы осмотрели все вверенные территории. Продолжаем расчищать участки. Чем больший объем работ выполним сейчас, тем легче будет при возобновлении снегопадов. К этому времени мы освободим места для сдвигания снежных валов, – рассказал заместитель гендиректора ООО «Конор» Дмитрий Полянский.

По информации мэрии, в дальнейшем контроль за содержанием дорог будет продолжен.

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