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НовостиПроисшествия26 января 2023 4:06

В Самаре воспитательница детского сада потеряла 1,4 млн рублей, желая заработать на бирже

Звонивший мужчина рекомендовал ей правильно вложить средства
Ирина СИНЕГУБОВА
Спустя время самарчанка поняла, что стала жертвой мошенников.

Спустя время самарчанка поняла, что стала жертвой мошенников.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 43-летняя местная жительница, которая работает воспитательницей детского сада, перевела мошенникам почти 1,5 миллиона рублей.

— Женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился брокером торговой интернет-площадки и рассказал о «выгодном» предложении делать деньги почти из ничего, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Собеседник рекомендовал правильно вложить средства, чтобы до конца жизни получать большие дивиденды, играя на виртуальной бирже. Женщина взяла кредит и через интернет-сайт перевела мошеннику около 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Незнакомец перестал выходить на связь, спустя время она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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