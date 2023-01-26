В Самаре воспитательница детского сада потеряла 1,4 млн рублей, желая заработать на бирже

Спустя время самарчанка поняла, что стала жертвой мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 43-летняя местная жительница, которая работает воспитательницей детского сада, перевела мошенникам почти 1,5 миллиона рублей.

— Женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился брокером торговой интернет-площадки и рассказал о «выгодном» предложении делать деньги почти из ничего, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Собеседник рекомендовал правильно вложить средства, чтобы до конца жизни получать большие дивиденды, играя на виртуальной бирже. Женщина взяла кредит и через интернет-сайт перевела мошеннику около 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Незнакомец перестал выходить на связь, спустя время она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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