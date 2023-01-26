В Тольятти в 2024 году рекультивируют свалку около бывшего АвтоВАЗагрегата

Первые работы по избавлению от свалки уже стартовали. Фото: администрация Тольятти

Власти Тольятти намерены избавиться от крупной свалки, которая образовалась на территории Комсомольского района. Мусорный полигон площадью 32 Га расположен рядом с бывшим заводом «АВТОВАЗагрегат». По данным мэрии города, работы на площадке выполнит ООО «НОВЭК». Сумма контракта – 525 млн. рублей.

– Здесь накоплено свыше 2 млн. отходов. Сейчас мы проводим техногенное перемещение грунтов, чтобы выровнять поверхность свалки. В дальнейшем начнется создание гидроизоляционных слоев, – рассказала генеральный директор ООО «НОВЕК» Ирина Цветкова.

Завершить рекультивацию планируется к октябрю 2024 года. В компании отмечают, что через несколько лет территория бывшей свалки превратится в засеянное травой поле, а саму площадку можно будет использовать для нужд граждан.

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