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НовостиОбщество26 января 2023 4:30

Самарские родители поддержали упрощение процедуры трудоустройства подростков

Самарцы уверены, что бюрократические тонкости создают сложности для детей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Многие родители заявили, что их дети уже занимались подработкой.

Многие родители заявили, что их дети уже занимались подработкой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, упрощающий трудоустройство подростков. Депутаты предлагают избавиться от ряда бюрократических тонкостей. В частности, в случае принятия закона дети от 14 лет смогут заключить трудовой договор без согласия органов опеки. Вместо этого предлагается ограничиться лишь согласием одного из родителей или законного представителя. Инициатива нашла поддержку у жителей Самары. Об этом они сообщили в ходе опроса, проведенного специалистами сервиса SuperJob.

Идея пришлась по нраву 52% самарцев. Горожане уверены, что подростки вполне готовы к подработке, а бюрократические вопросы только усложняют процесс трудоустройства. С этим согласны и многие родители. 65% из них отмечают, что их согласия вполне достаточно. При этом многие самарцы (16%) сообщили, что их дети уже подрабатывали, 10% - официально.

К слову, нашлись и противники законопроекта. 23% респондентов уверены, что новые правила могут привести к злоупотреблению детским трудом.

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