Самарские родители поддержали упрощение процедуры трудоустройства подростков

Многие родители заявили, что их дети уже занимались подработкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, упрощающий трудоустройство подростков. Депутаты предлагают избавиться от ряда бюрократических тонкостей. В частности, в случае принятия закона дети от 14 лет смогут заключить трудовой договор без согласия органов опеки. Вместо этого предлагается ограничиться лишь согласием одного из родителей или законного представителя. Инициатива нашла поддержку у жителей Самары. Об этом они сообщили в ходе опроса, проведенного специалистами сервиса SuperJob.

Идея пришлась по нраву 52% самарцев. Горожане уверены, что подростки вполне готовы к подработке, а бюрократические вопросы только усложняют процесс трудоустройства. С этим согласны и многие родители. 65% из них отмечают, что их согласия вполне достаточно. При этом многие самарцы (16%) сообщили, что их дети уже подрабатывали, 10% - официально.

К слову, нашлись и противники законопроекта. 23% респондентов уверены, что новые правила могут привести к злоупотреблению детским трудом.

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