Легковой автомобиль загорелся на Московском шоссе в Самаре в ночь на 26 января 2023

Все обстоятельства происшествия уточняются. Фото: скриншот видео

В ночь на 26 января 2023 года в Самаре вспыхнуло очередное транспортное средство. В этот раз загорелся легковой автомобиль на Московском шоссе.

— Возле улицы Алма-Атинская горит машина. Из-за этого образовалась пробка, сотрудники полиции перегородили проезд и никого не пускают, — сообщают очевидцы в телеграм-канале "Самара ДТП".

Автомобиль полностью охвачен огнем. В настоящий момент на месте уже работают пожарные. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Очевидцы сообщили, что транспортное средство полностью сгорело. В чем была причина пожара пока неизвестно, ее предстоит уточнить специалистам.