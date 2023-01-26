«Патриотичный рассвет»: в Самаре небо окрасилось в цвета российского триколора

Необычное явление попало на камеры самарцев. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Утром в четверг, 26 января 2023 года, жители областной столицы стали свидетелями необычного явления. Небо в Самаре окрасилось в цвета российского триколора. Самарцы поделились с «Комсомолкой» фотографией интересного пейзажа.

– Вышла на улицу утром и удивилась. Очень патриотичный рассвет получился, – поделилась жительница города.

На снимке видно, что полоса у горизонта приобрела красный оттенок. Выше тянется синяя полоска, а над ней – белоснежная. Сами самарцы признались, что раньше не встречали по настоящему «российский рассвет» в областной столице. Жители других городов уже делились фотографиями необычного явления, однако в Самаре его заметили впервые, отмечают горожане.

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