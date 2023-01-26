Командный Чемпионат России по мотогонкам на льду пройдет в Тольятти 28 и 29 января

Тольяттинская команда делит первую строку в турнирной таблице с уфимскими соперниками. Фото: Мега-Лада

Уже в эти выходные, 28 и 29 января, в Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова 3 и 4 этапы командного Чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.

В соревнованиях будут участвовать пять команд: тольяттинская "Мега-Лада", "ЦТВС ДОСААФ Свердловской области" (г. Каменск-Уральский), "Башкортостан" (Уфа), "Вымпел" (Кумертау) и "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск).

Напомним, тольяттинская команда состоит из Игоря Кононова, Даниила Иванова и Никиты Толокнова. По итогам первого и второго этапов она имеет в активе 10 очков и делит первую строку в турнирной таблице с уфимскими соперниками.

Приобрести билеты на гонки можно в кассе стадиона в будни с 10:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 17:00, а также на сайте megalada.com.

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