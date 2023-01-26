В Самаре легковушка столкнулась с BMW и отлетела в металлическое ограждение

Авария произошла в Промышленном районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 25 января 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате столкновения автомобилей пострадал один человек. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Авария произошла в 12:40 в Промышленном районе. Согласно материалам ГИБДД, 46-летний водитель «BMW X4» ехал по улице Краснодонской в сторону Свободы. Напротив дома №113 он не уступил дорогу «Suzuki SX4», за рулем которого была 41-летняя женщина. После столкновения Suzuki отлетела в металлическое ограждение.

– В результате ДТП пострадала женщина-водитель «Suzuki SX4». Ее госпитализировали с места происшествия, – информируют в региональном ГУ МВД.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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