В Самарской области спортсмен помог полицейским задержать вора на месте преступления

За свою бдительность сельчанин получил награду. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейским удалось задержать вора благодаря бдительности местного жителя. Мужчина обратил внимание на странное поведение незнакомцев и сразу обратился в полицию. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Эта история произошла в Клявлинском районе. Местный любитель футбола возвращался с тренировки, когда его внимание привлекли подозрительные незнакомцы. Трое мужчин подогнали грузовую машину к одному из зданий, явно замышляя что-то недоброе. Мужчина позвонил в полицию.

Старший участковый уполномоченный полиции Ленар Яриев немедленно отправился по указанному адресу. Там он застал троих мужчин – они грузили в «Газель» краденый металл. При помощи бдительного спортсмена полицейский задержал злоумышленников. Один из них оказался знаком полиции – ранее он уже был судим за имущественные преступления, мошенничество и причинение вреда здоровью.

– Полицейские выяснили, что один из задержанных ввел в заблуждение двух своих знакомых о законности совершаемых ими действий, после чего уголовное дело с обвинительным заключением в отношении подозреваемого направили в суд, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.

А спортсмен получил свою награду. В рамках акции «Им благодарна полиция» мужчине вручили благодарственное письмо и ценный подарок.

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