Житель Самарской области украл фотоловушку, но она сделала его снимок и направила владельцу

Полицейские узнали в одном из мужчин безработного 47-летнего местного жителя. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Приволжского района Самарской области украл фотоловушку с территории охотничьего хозяйства, однако камера успела его запечатлеть и автоматически отправить на электронную почту владельца. Благодаря фотографии вора нашли.

— В конце декабря 2022 года директор охотничьего хозяйства, расположенного в Приволжском районе, сообщил о краже фотоловушки стоимостью более 25 тысяч рублей, закрепленной на дереве, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Владельцу на его электронную почту пришел снимок с фотоловушки, настроенной на фотосъемку с интервалом в каждые 2-3 минуты и передачу полученных фотографий на зарегистрированный адрес. На фото попали двое мужчин в камуфлированной одежде и автомобиль темного цвета.

Полицейские узнали в одном из мужчин безработного 47-летнего местного жителя. В его доме обнаружили и изъяли похищенное устройство. Как выяснилось, мужчина поехал с приятелем в лес, чтобы нарезать еловых веток к празднованию Нового года.

На одном из деревьев он увидел закрепленный ремнями предмет. Местный житель решил снять фоторегистратор и забрать для личного использования. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.

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