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НовостиОбщество26 января 2023 6:12

За задолженность почти в 150 тысяч рублей по штрафам ГИБДД арестовали автомобиль самарчанки

Женщина игнорировала уплату административных штрафов
Ирина СИНЕГУБОВА
По истечении 10 дней транспортное средство могли передать на реализацию

По истечении 10 дней транспортное средство могли передать на реализацию

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Жительница Самары накопила задолженность по штрафам ГИБДД в размере 145 тысяч рублей. Пока судебные приставы арестовали ее автомобиль, она сразу же нашла деньги и оплатила долг.

— Женщина регулярно нарушала правила дорожного движения, однако штрафы не оплачивала. В отношении нарушительницы возбудили исполнительные производства, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы направляли ей требования о погашения задолженности в установленный срок, но самарчанка продолжала игнорировать уплату административных штрафов.

Тогда сотрудник службы выехал по месту проживания женщины, где обнаружил принадлежащий ей автомобиль, и предупредил об аресте машины и помещении его на специализированную стоянку.

Женщина сразу же оплатила задолженность. Если бы по истечении 10 дней она этого не сделала, транспортное средство передали бы на реализацию.

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