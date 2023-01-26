За задолженность почти в 150 тысяч рублей по штрафам ГИБДД арестовали автомобиль самарчанки

По истечении 10 дней транспортное средство могли передать на реализацию Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Жительница Самары накопила задолженность по штрафам ГИБДД в размере 145 тысяч рублей. Пока судебные приставы арестовали ее автомобиль, она сразу же нашла деньги и оплатила долг.

— Женщина регулярно нарушала правила дорожного движения, однако штрафы не оплачивала. В отношении нарушительницы возбудили исполнительные производства, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы направляли ей требования о погашения задолженности в установленный срок, но самарчанка продолжала игнорировать уплату административных штрафов.

Тогда сотрудник службы выехал по месту проживания женщины, где обнаружил принадлежащий ей автомобиль, и предупредил об аресте машины и помещении его на специализированную стоянку.

Женщина сразу же оплатила задолженность. Если бы по истечении 10 дней она этого не сделала, транспортное средство передали бы на реализацию.

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