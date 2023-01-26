В Самаре за счет средств Минобороны приведут в порядок военный госпиталь

Сейчас в госпитале проходят лечение раненые бойцы СВО. Фото: t.me/Hinshtein

В Самаре планируют привести в порядок военный госпиталь, в котором проходят лечение участники спецоперации. Средства на ремонт объекта предоставит Минобороны РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Во время рабочей встречи с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым сообщил ему о необходимости ремонтных работ. Сегодня это актуально, как никогда: наши раненые должны находиться в достойных условиях. Попросил замминистра помочь в выделении средств для ремонта, – поделился парламентарий в своем телеграмм-канале.

По информации Хинштейна, в корпусе нужно обновить кровлю и систему отопления, привести в порядок некоторые палаты. Замминистра обороны поддержал инициативу. Отмечается, что средства будут выделены уже в этом году. Проектная документация частично составлена.

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