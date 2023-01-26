У молодых предпринимателей будет возможность узнать об основах ведения своего дела и получить грант. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области стартует прием заявок на участие в бизнес-акселераторе «Ты – предприниматель!». Участвовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.

— В этом году мы увеличили объем грантового фонда. Обучение состоится весной, на базе центров «Мой бизнес» в Самаре и Тольятти, а летом пройдет сам конкурс, в ходе которого определятся обладатели грантов до 500 тысяч рублей, — рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

У молодых предпринимателей будет возможность узнать об основах ведения своего дела и получить грант. Бесплатное обучение является обязательным этапом для безвозмездной субсидии. Участвовать в обучении смогут и потенциальные предприниматели, которые еще не зарегистрировали официально свой статус.

А вот претендовать на грант будут только действующие предприниматели или учредители организации. Победители конкурса грантов смогут использовать безвозмездную субсидию до конца 2024 года.

Напомним, по итогам первого конкурса в 2022 году безвозмездную субсидию получили 52 проекта, среди которых производство мебели, мастерская автомобильных ковров, видеостудия, козья ферма, кофейня самообслуживания, клуб виртуальной реальности, студия йоги.

Заявки на бизнес-акселератор «Ты-предприниматель» принимаются до конца февраля на сайте. Задать все интересующие вопросы можно по телефону: 8 (800) 300-63-63 или отправив письмо на электронный адрес: info@mybiz63.ru.

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