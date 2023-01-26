Три парка и сквер благоустроят за 205,2 млн рублей в Самаре в 2023 году

Парки "Молодежный" и "Воронежские озера" в этом году ждет второй этап благоустройства Фото: администрация Самары

Власти Самары приступили к поиску подрядчика, который благоустроит четыре общественные территории. Речь идет о реконструкции сквера «Самарец», Ерик Парка, парка «Воронежские озера» (2 этап) и парка «Молодежный» (2 этап). Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, в сквере «Самарец» нужно обновить тротуары, провести озеленение, сделать автополив и освещение, установить скамейки и урны, отремонтировать фонтан. В парке «Воронежские озера» – привести в порядок пешеходные дорожки, обустроить парковку, установить стенды, лавки и урны, а также малые архитектурные формы, высадить новые деревья и кустарники. В парке «Молодежный» запланированы аналогичные работы. В Ерик Парке необходимо сделать деревянные настилы, освещение, провести озеленение и т.д. Срок выполнения – до 15 августа 2023 года.

Итоги электронного аукциона подведут 15 февраля 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 205,2 млн рублей.

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