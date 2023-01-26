Мошенники за сутки обманули семь жителей Самарской области

Нельзя незнакомым людям сообщать конфиденциальную информацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области участились случаи телефонного мошенничества. Только за сутки семь человек старшего поколения стали жертвами аферистов.

Одной из самых распространенных схем обмана является предотвращение незаконного оформления кредита, когда незнакомцы представляются по телефону сотрудниками банка и сообщают, что неизвестные пытаются оформить кредит.

Так, 82-летняяя жительница Самары перевела мошенникам почти 450 тысяч рублей. А в Тольятти 53-летняя женщина поверила, что с ее счета мошенники пытаются снять деньги, и перевела якобы на «безопасный счет» 1,1 миллион рублей.

В таких случаях полицейские советуют сразу же прервать разговор и сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по номеру 102. Нельзя незнакомым людям сообщать конфиденциальную информацию, как и перечислять деньги на неизвестные счета.