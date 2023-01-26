В Самаре взяли под охрану «Дом на усадьбе Е.И. Плошкиной»

Объект культурного наследия расположен на улице Некрасовской Фото: правительство Самарской области

В Самаре утвердили предмет охраны еще одного объекта культурного наследия. Речь идет о «Доме на усадьбе Е.И. Плошкиной». Приказ подготовили в УГООКН Самарской области.

Согласно документации, под охраной находится само здание, фундамент, внутренние и наружные стены, внешний архитектурный облик, композиционное построение и декор фасадов.

«Дом на усадьбе Е.И. Плошкиной» находится на улице Некрасовской, 70-72 литера «А». Он был построен в начале прошлого века в стиле эклектики и деревянного зодчества. Согласно документации 1902 года, усадьбой владела местная мещанка Е.И. Плошкина. Дом находился в ее собственности до 1918 года, а после здание было передано в муниципальную собственность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.