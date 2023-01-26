Самарские депутаты передали теплые вещи, медикаменты, книги и иконы бойцам СВО

Депутаты передали Дмитрию Холину гуманитарную помощь для его однополчан / Фото: Единая Россия

Депутаты Самарской губернской думы передали своему коллеге Дмитрию Холину, который добровольцем ушел на СВО, гуманитарную помощь для его однополчан. В посылках – все то, о чем просили сами бойцы.

По словам Дмитрия Холина, военнослужащие обеспечены всем необходимым обмундированием, продовольствием, предметами личной гигиены. Однако они всегда рады посылкам и письмам из дома. Это символ того, что в них верят, поддерживают и ждут. Депутаты передали участникам СВО теплые носки, перчатки, шапки, сапоги, медикаменты, бензопилы и топоры, бензиновые генераторы, книги, календари и иконы.

– В Самарской области очень много неравнодушных и отзывчивых людей. Самарцы высоко ценят мужество ребят, вставших на защиту Родины. Мы передаем для наших бойцов теплые вещи и опытные образцы дополнительного обмундирования, разработанные на самарской земле, – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в губдуме Александр Живайкин.

Дмитрий Холин отметил, что для тех, кто сейчас находится на передовой, очень важно знать, что они делают правильное дело. Им нужна поддержка из дома. Бойцы понимают, что за ними огромная страна, надежный тыл, когда получают посылки от земляков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.