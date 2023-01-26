В Самаре в ходе рейдов обнаружили незаконно трудившихся 30 мигрантов

Профилактические мероприятия на территории областного центра проводятся на регулярной основе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в ходе рейдов обнаружили 30 мигрантов, которые незаконно трудились на территории овощной базы и вещевого рынка, расположенные на улице Дальневосточной и проспекте Кирова. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении двух человек составили административные протоколы за осуществление отдельных видов деятельности, в отношении 10 – за трудовую деятельность, в отношении 18 –за нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ.

Профилактические мероприятия на территории областного центра проводятся на регулярной основе. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.